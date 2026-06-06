Samuel Costa quer fazer de Rondônia a capital brasileira da bioeconomia e do desenvolvimento sustentável

Por Assessoria

Publicada em 06/06/2026 às 11h05

Durante entrevista concedida nesta semana, o pré-candidato ao Governo de Rondônia Samuel Costa (PSB), apresentou um conjunto de propostas voltadas para a preservação ambiental, o fortalecimento das comunidades ribeirinhas e a promoção de um modelo de desenvolvimento sustentável para o estado.

Segundo Costa, Rondônia precisa superar a falsa divisão entre preservação ambiental e crescimento econômico. Para ele, é possível proteger os recursos naturais ao mesmo tempo em que se gera emprego, renda e oportunidades para a população.

“Não existe contradição entre produzir e preservar. O que precisamos é de inteligência, planejamento e compromisso com as futuras gerações. Rondônia pode ser referência em desenvolvimento sustentável na Amazônia”, afirmou.

Entre as principais propostas apresentadas está a criação do programa Água Limpa para Todos, que pretende ampliar o acesso à água potável e ao saneamento básico nas comunidades ribeirinhas e localidades isoladas do estado. O pré-candidato também defendeu investimentos em sistemas de energia solar para garantir eletricidade de forma sustentável às famílias que vivem às margens dos rios.

Na área da saúde, Samuel Costa propôs a ampliação do atendimento por meio de barcos-hospital e equipes itinerantes, além da expansão da telemedicina para regiões de difícil acesso.

“O Estado precisa chegar onde hoje está ausente. As comunidades ribeirinhas não podem continuar enfrentando dificuldades para acessar serviços básicos de saúde, educação e infraestrutura”, destacou.

O pré-candidato também apresentou propostas voltadas para a geração de renda. Entre elas, o incentivo ao manejo sustentável do pescado, da castanha, do açaí e de outros produtos da floresta, além da criação de linhas de crédito específicas para produtores ribeirinhos e cooperativas locais.

Para Costa, a bioeconomia pode se tornar uma das principais fontes de riqueza do estado nos próximos anos.

“Nossa floresta vale mais em pé do que destruída. Precisamos transformar os recursos naturais em oportunidades para quem vive na Amazônia, agregando valor à produção e fortalecendo a economia local”, afirmou.

No campo ambiental, Samuel Costa defendeu o combate rigoroso aos crimes ambientais, especialmente às organizações que promovem desmatamento ilegal, garimpo clandestino e exploração irregular de recursos naturais.

“Os verdadeiros responsáveis pelos crimes ambientais geralmente não estão na ponta da cadeia produtiva. É preciso investigar e responsabilizar quem financia essas atividades ilegais, protegendo ao mesmo tempo o pequeno produtor que trabalha dentro da lei”, declarou.

O pré-candidato também propôs um amplo programa de recuperação de nascentes e matas ciliares, além da criação de mecanismos permanentes de monitoramento da qualidade da água dos rios rondonienses.

Outro eixo defendido por Samuel Costa é a regularização fundiária. Segundo ele, garantir segurança jurídica aos pequenos produtores e às comunidades tradicionais é fundamental para reduzir conflitos e promover o desenvolvimento sustentável.

Ao encerrar a entrevista, Costa afirmou que Rondônia precisa construir uma agenda de futuro baseada na valorização das pessoas, na proteção ambiental e na geração de oportunidades.

“Não existe desenvolvimento verdadeiro quando comunidades inteiras vivem sem água tratada, sem saneamento, sem energia de qualidade e sem acesso aos serviços públicos. O nosso desafio é fazer com que as riquezas de Rondônia se transformem em qualidade de vida para todos os rondonienses”, concluiu.