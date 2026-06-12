Primeira noite do 8º Arraiá da Prefeitura reúne grande público; programação continua nesta sexta-feira (12)

Por Assessoria

Publicada em 12/06/2026 às 14h29

A primeira noite do 8º Arraiá da Prefeitura de Jaru reuniu centenas de pessoas no estádio municipal Leal Chapelão, na última quinta-feira (11).

O público acompanhou as apresentações de quadrilha junina realizadas pelos alunos das escolas Maria do Socorro, Tânia Barreto, Gabriel Balmant, Abraão Rocha, Jean Carlos Muniz e Aldemir Lima Cantanhede.

O prefeito Jeverson Lima participou da noite de abertura do evento e destacou o empenho dos estudantes e profissionais responsáveis pelas apresentações.

“Parabenizo os alunos e também os professores, que se dedicaram muito na montagem das coreografias e nos ensaios das crianças. Tenho certeza de que nesta sexta-feira veremos mais um grande espetáculo protagonizado pelos nossos pequenos”, afirmou.

A programação continua nesta sexta-feira (12), a partir das 19h. Além das apresentações culturais, o arraial conta com praça de alimentação com diversas opções de comidas típicas, decoração temática e espaço de lazer gratuito para as crianças, com brinquedos infláveis e pula-pula.

Também prestigiaram a primeira noite do evento o deputado federal Lúcio Mosquini, a presidente da Câmara Municipal, vereadora Tatiane da Saúde, a vereadora Suhelen Fernanda, a secretária municipal de Educação, Cleide Gonçalves Leite Prates, e o diretor da Associação Comercial e Industrial de Jaru (ACIJ), Ivan Lelis.

O 8º Arraiá da Prefeitura é promovido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), com apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Semecelt).