Parceria avança para ampliar produção de mudas e fortalecer agricultores da capital 

Por Jean Carla Costa

Publicada em 13/06/2026 às 11h00

A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) recebeu representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Rondônia) para discutir uma parceria estratégica voltada ao fortalecimento da agricultura familiar e ao desenvolvimento das cadeias produtivas de Porto Velho.

Entre os principais temas da reunião esteve a implantação de um viveiro permanente de mudas, que deverá ampliar o acesso dos produtores rurais a materiais de qualidade e contribuir para o fortalecimento da produção agrícola no município.

O prefeito Léo Moraes destacou que o fortalecimento do setor rural é uma das prioridades da gestão municipal. “Investir no produtor rural é investir no desenvolvimento de Porto Velho. Nosso objetivo é criar oportunidades, ampliar a produção e garantir mais apoio para quem gera emprego, renda e alimento para a nossa população”.

O secretário da Semagric, Douglas Bener, destacou que a iniciativa faz parte de um planejamento voltado à ampliação das oportunidades para quem vive e produz no campo. "Nosso objetivo é criar uma estrutura permanente que atenda os produtores rurais, fortalecendo as cadeias produtivas e ampliando as oportunidades de desenvolvimento no campo. A parceria com o Senar será fundamental para alcançarmos esse resultado".

O coordenador de projetos do Senar Rondônia, Cléber Simião, ressaltou que a união entre as instituições permitirá ampliar ações de assistência técnica e capacitação junto aos agricultores familiares. "Quando unimos assistência técnica, qualificação e planejamento, conseguimos gerar mais produtividade, renda e qualidade de vida para os produtores rurais. Essa parceria tem grande potencial para beneficiar o campo em Porto Velho".

Além do viveiro, as instituições também discutiram futuras ações conjuntas nas áreas de assistência técnica, mecanização agrícola, capacitação profissional e promoção social voltadas aos produtores rurais do município.