Irã diz que acordo de paz com os EUA

Por G1

Publicada em 12/06/2026 às 15h35

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abás Araqchi, afirmou nesta sexta-feira (12) que um acordo entre seu país e os Estados Unidos para pôr fim à guerra no Oriente Médio “nunca esteve tão perto”.

“O memorando de entendimento de Islamabad nunca esteve tão próximo. Enquanto se aguarda sua finalização, os meios de comunicação devem se abster de especular sobre seu conteúdo”, e “todos os detalhes” serão comunicados “no momento oportuno”, escreveu Araqchi no X.

Já o premiê do Paquistão, Shehbaz Sharif, disse que EUA e Irã já concordaram com texto final do acordo de paz, e que ele está trabalhando com os dois países para finalizar os próximos passos. O governo paquistanês atua como principal mediador das tratativas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por sua vez, tem se posicionado publicamente de forma conflitante nesta sexta.

Trump repostou em sua rede social Truth Social a mensagem de Araqchi, sendo que horas antes ele havia chamado o governo iraniano de "pessoas muito desonrosas para se negociar" ao desmentir supostos termos do plano de paz divulgados pela mídia norte-americana.

➡️ Na quinta-feira (11), Trump anunciou que, após dois dias de bombardeios mútuos, EUA e Irã haviam chegado a um consenso e deveriam assinar um acordo de paz ainda neste fim de semana na Europa. Na ocasião, o Irã respondeu que ainda não havia batido o martelo para um acordo.

Nesta sexta, o presidente norte-americano disse também que os detalhes do acordo divulgados pela imprensa norte-americana são falsos. Mais cedo, a rede de TV CNN Internacional afirmou, com base em fontes do regime iraniano, que o memorando prevê que:

Haja um novo cessar-fogo de 60 dias em 'todas as frentes', incluindo o Líbano;

O Estreito do Ormuz seja reaberto imediatamente. O Irã não cobraria taxas a embarcações, e o tráfego local voltaria aos níveis pré-guerra em 30 dias;

Os EUA também levantem o bloqueio naval que seus navios fazem na entrada de Ormuz;

Sanções ao Irã sejam flexibilizadas progressivamente;

O Irã se comprometa a não obter uma arma nuclear.

Já a agência de notícias Reuters ouviu de uma fonte do governo norte-americano que o acordo prevê que:

O Estreito de Ormuz será reaberto;

O programa nuclear iraniano será desmantelado;

O Irã não receberá dinheiro de seus ativos congelados pelas sanções até que cumpra sua parte do acordo.

A imprensa estatal iraniana, por outro lado, divulgou nesta sexta-feira (12) que Teerã não abrirá mão do controle do Estreito de Ormuz e do direito de enriquecer urânio. A agência de notícias iraniana Mehr diz que o memorando de entendimento deve:

Suspender as sanções dos EUA sobre o Irã;

Retirar as forças militares norte-americanas das proximidades do país;

Levantar o bloqueio naval a portos iranianos, com reabertura do Estreito de Ormuz;

Interromper as hostilidades em todas as frentes da guerra, incluindo o Líbano.