Estados Unidos planejaram operação terrestre para capturar urânio do Irã, diz TV

Por G1

Publicada em 12/06/2026 às 15h30

Os Estados Unidos chegaram a considerar uma operação terrestre dentro do Irã para tomar o controle de estoques de urânio altamente enriquecido do país, material considerado essencial para a produção de armas nucleares.

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A informação foi divulgada pela CNN nesta sexta-feira (12) com base em fontes familiarizadas com o assunto, que afirmam que o plano chegou a ser apresentado ao presidente Donald Trump nas últimas semanas.

Segundo a reportagem, o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos EUA, general Dan Caine, interrompeu compromissos em Bruxelas e retornou às pressas aos Estados Unidos, em maio, para participar de reuniões sigilosas no Comando Central americano, na Flórida.

O objetivo era analisar cenários para uma possível incursão militar destinada a capturar o urânio enriquecido armazenado em instalações nucleares iranianas.

De acordo com as fontes ouvidas pela CNN, Trump recebeu um detalhamento das opções militares, mas decidiu não autorizar a operação após ser alertado sobre os riscos de uma forte retaliação iraniana.

Autoridades também teriam demonstrado preocupação com a possibilidade de um número elevado de baixas entre soldados americanos e com os impactos econômicos de uma escalada do conflito.

O plano foi discutido em meio às negociações entre Washington e Teerã sobre o programa nuclear iraniano. Apesar de declarações recentes de Trump indicando a proximidade de um acordo, a emissora afirma que os debates sobre uma intervenção militar mostram o quão perto os dois países estiveram de uma ampliação significativa das tensões.

Um dos principais pontos de divergência continua sendo o destino do estoque de urânio enriquecido mantido pelo Irã.

Especialistas ouvidos pela CNN avaliam que uma operação desse tipo enfrentaria enormes desafios. Parte do material nuclear estaria distribuída em diferentes complexos e armazenada em túneis subterrâneos fortemente protegidos.

Segundo fontes ligadas ao planejamento militar, a missão exigiria centenas de soldados das forças especiais e foi classificada pelos comandantes americanos como de risco entre “alto” e “extremo”, devido à possibilidade de pesadas perdas humanas e de uma reação militar e econômica por parte do Irã.