Dia Mundial do Acolhimento Familiar é celebrado com piquenique no Parque Natural

Por Semias

Publicada em 02/06/2026 às 16h19

A Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) promoveu, no último domingo (31), um piquenique especial no Parque Natural em comemoração ao Dia Mundial do Acolhimento Familiar.

O evento reuniu famílias acolhedoras do município, crianças e adolescentes em acolhimento familiar, além de representantes da rede de proteção à infância e juventude. A programação contou com a presença do secretário municipal da Semias, Paulo Afonso, da secretária adjunta da pasta, Tércia Marília, de representante da Vara da Infância e da Juventude e dos padrinhos participantes do Projeto Apadrinhando uma História.

A ação foi organizada pelo grupo Tecendo Amores, vinculado ao Serviço de Acolhimento Familiar, com o objetivo de fortalecer a cultura do acolhimento familiar, dar visibilidade ao serviço Família Acolhedora e proporcionar momentos de integração, convivência e troca de experiências entre as famílias participantes.

O secretário municipal da Semias, Paulo Afonso, destacou a importância de valorizar as famílias que se dedicam ao acolhimento temporário de crianças e adolescentes.

“Cada família acolhedora desempenha um papel fundamental na proteção e no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Este momento é uma forma de agradecer e reconhecer a generosidade de quem abre as portas de casa para oferecer cuidado, afeto e segurança”.

A secretária adjunta da Semias, Tércia Marília, ressaltou a relevância do serviço para a garantia dos direitos da infância e juventude.

"O acolhimento familiar transforma vidas e fortalece vínculos. Nosso trabalho é sensibilizar a sociedade para que mais pessoas conheçam essa modalidade de acolhimento e compreendam a importância de oferecer um ambiente familiar temporário para quem mais precisa".

Um dos momentos mais emocionantes da programação foi a homenagem prestada à senhora Maria de Nazaré, família acolhedora que alcançou a marca de seu décimo acolhimento no município. O reconhecimento destacou sua dedicação, solidariedade e compromisso com a proteção de crianças e adolescentes que necessitam de acolhimento temporário. A trajetória de Maria de Nazaré representa o verdadeiro espírito do acolhimento familiar, demonstrando como o afeto, o cuidado e a disponibilidade para acolher podem transformar vidas e oferecer novas oportunidades de desenvolvimento e pertencimento.

Durante o evento, acadêmicos do curso de Educação da Faculdade São Lucas desenvolveram diversas atividades recreativas, brincadeiras e gincanas, promovendo momentos de lazer, aprendizado e socialização para as crianças e adolescentes acolhidos.

Além das atividades de integração, os participantes receberam mudas de árvores nativas, incentivando a conscientização ambiental e a reflexão sobre a importância da preservação dos recursos naturais. A iniciativa buscou reforçar valores de cuidado, pertencimento e responsabilidade coletiva com o meio ambiente.

A Semias agradeceu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), na pessoa do secretário da pasta, pela parceria na realização do evento, especialmente pela disponibilização do espaço do Parque Natural e pela doação das mudas de espécies nativas.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que o fortalecimento do acolhimento familiar é uma das formas mais humanas de garantir proteção às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

"O acolhimento familiar oferece muito mais do que um local para permanecer temporariamente. Ele proporciona carinho, atenção e a oportunidade de viver em um ambiente familiar enquanto a situação é acompanhada pela rede de proteção. Valorizar essas famílias é reconhecer um gesto de amor que transforma vidas".

Para a equipe do Serviço de Acolhimento Familiar, a celebração reafirma o compromisso do município com a proteção integral de crianças e adolescentes afastados temporariamente de suas famílias de origem, destacando a relevância das famílias acolhedoras como protagonistas na garantia do direito à convivência familiar e comunitária.

O Dia Mundial do Acolhimento Familiar é uma data dedicada à valorização das famílias acolhedoras e à sensibilização da sociedade sobre a importância desse serviço, que oferece cuidado, proteção e afeto a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, contribuindo para seu desenvolvimento saudável e fortalecimento de vínculos.

Sobre o Serviço Família Acolhedora

O Serviço Família Acolhedora é uma modalidade de acolhimento prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), destinada a crianças e adolescentes que, por determinação judicial, precisam ser temporariamente afastados de suas famílias de origem. Nessa modalidade, o acolhimento ocorre em ambiente familiar, proporcionando atenção individualizada, cuidado e convivência comunitária até que seja possível o retorno à família de origem ou a colocação em família substituta.