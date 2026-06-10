Crédito impulsiona movimentação no comércio local em Ji-Paraná

Por Assessoria

Publicada em 10/06/2026 às 17h01

O comércio de Ji-Paraná manteve um ritmo intenso de movimentação durante o mês de maio de 2026. Dados da CDL apontam que foram realizadas 20.069 consultas através do Sistema de Proteção ao Crédito – SPC Brasil, indicador que demonstra forte atividade nas vendas a prazo e sinaliza a confiança dos consumidores na hora de comprar.

As consultas refletem exclusivamente operações realizadas no crediário, não contemplando compras efetuadas à vista, por cartão de débito ou cartão de crédito. Isso significa que a movimentação econômica registrada no município é ainda maior do que a apontada pelo indicador de crédito. “As mais de 20 mil consultas realizadas em maio demonstram a confiança do empresário em conceder crédito com segurança e, ao mesmo tempo, revelam um mercado ativo e aquecido. Além disso, essas informações permitem que os associados conheçam melhor o perfil do consumidor, seus hábitos de compra e os períodos de maior movimentação, contribuindo para estratégias mais eficientes de vendas e gestão do negócio,” reforçou a superintendente de negócios Adriana Trindade.

O levantamento também revela diferenças no comportamento de consumo entre homens e mulheres. Os homens lideraram o volume de consultas e apresentaram maior potencial de compra nas operações analisadas.

O comportamento do consumidor também chama atenção em relação aos horários de movimentação. A demanda é maior entre 12h e 18h, em que o comércio registra maior fluxo de negociações durante a tarde, especialmente após o horário de almoço, quando consumidores tendem a realizar pesquisas, negociações e efetivar compras.

A análise por faixa etária mostra que a força do consumo em Ji-Paraná está concentrada entre pessoas de 30 a 64 anos. Trata-se de um público formado por trabalhadores, profissionais liberais, empresários e chefes de família, que reúne significativa capacidade financeira e responde por grande parte das decisões de compra que movimentam a economia local.

Os números reforçam o papel do crédito como importante ferramenta para impulsionar as vendas e aquecer o comércio. Além de facilitar o acesso dos consumidores a bens e serviços, o crediário continua sendo um dos principais instrumentos para ampliar o poder de compra da população e estimular a circulação de recursos no município. “Os dados mostram que o consumidor de Ji-Paraná confia no comércio local e que os empresários continuam acreditando no crediário como uma importante estratégia para estimular as vendas. Nosso papel é oferecer ferramentas que proporcionem mais segurança nas operações, reduzindo riscos e fortalecendo as relações de confiança entre lojistas e consumidores,” declarou o presidente da CDL, Gederson Vigatti.