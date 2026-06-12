Copa do Mundo 2026: Trump não estará presente na estreia dos EUA, diz membro da organização

Por G1

Publicada em 12/06/2026 às 15h38

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não estará presente na estreia dos Estados Unidos na Copa do Mundo contra o Paraguai, nesta sexta-feira (12), no SoFi Stadium, em Los Angeles.

A informação foi confirmada por Andrew Giuliani, CEO da força-tarefa da Copa do Mundo, em entrevista a uma estação de rádio do Reino Unido.

"Ele não vai conseguir assistir ao jogo de abertura. Como já dissemos, a agenda dele está apertada. Mas sei que ele estará envolvido durante toda esta Copa do Mundo", disse Giuliani à TalkSport na quinta-feira (11).

Segundo ele, Trump precisa estar em Washington, D.C., no final de semana. Ele será o anfitrião do UFC Freedom 250 na Casa Branca no domingo (14), dia do seu aniversário de 80 anos.

A ausência de Trump no evento já havia sido noticiada por jornais como "New York Times" e "The Athletic". De acordo com as informações, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, deve representar o governo americano na cerimônia.

Até o momento, Trump não se pronunciou publicamente para confirmar ou negar sua participação.

A ausência chamaria atenção porque chefes de Estado costumam marcar presença em aberturas de Copas do Mundo, especialmente quando o torneio é realizado em seu próprio país.

Nas últimas três edições da Copa do Mundo, os líderes dos países-sede participaram das cerimônias de abertura:

2022 (Catar) — O emir Tamim bin Hamad Al Thani participou da cerimônia de abertura.

2018 (Rússia) — O presidente Vladimir Putin esteve presente na abertura do Mundial.

2014 (Brasil) — A então presidente Dilma Rousseff compareceu à cerimônia de abertura realizada em São Paulo.

Os Estados Unidos são um dos três países-sede do Mundial de 2026, ao lado de México e Canadá. Esta será a primeira Copa da história disputada por 48 seleções e realizada simultaneamente em três nações.