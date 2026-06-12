Após limpeza da Prefeitura, peixes voltam a aparecer no Igarapé do Botinha

Por Renata Beccária

Publicada em 12/06/2026 às 11h49

O reaparecimento de animais silvestres tem chamado a atenção dos munícipes que passam às margens do Igarapé do Botinha, nas proximidades do Parque da Cidade, em Porto Velho. Nos últimos meses, peixes, cutias e preás passaram a ser vistos com frequência em uma área próxima à nascente, onde a Prefeitura mantém um trabalho contínuo de limpeza.

O local recebeu recentemente a terceira grande ação executada pela Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). Segundo o geógrafo e secretário-executivo de Serviços Básicos e Saneamento, Giovanni Marini, a mudança observada na área é resultado da retirada de resíduos acumulados ao longo dos anos.

Na primeira limpeza, as equipes retiraram geladeiras, pneus, garrafas PET e outros materiais descartados irregularmente dentro e às margens do igarapé. O acúmulo de resíduos comprometia o escoamento da água e afetava o curso natural do canal.

Na segunda etapa, a quantidade de lixo encontrada já foi menor. Nesta terceira ação, os serviços ficaram concentrados principalmente no entorno da área, já que praticamente não houve retirada de resíduos do interior do igarapé.

"Essa foi a terceira grande ação de limpeza realizada neste canal. Na primeira intervenção encontramos uma quantidade muito grande de resíduos descartados irregularmente. Já na segunda limpeza houve uma redução significativa desse volume. Agora, nesta terceira etapa, praticamente não retiramos lixo do interior do canal, concentrando os trabalhos principalmente no entorno. Isso demonstra que a qualidade da área vem melhorando gradativamente", destacou Marini.

Segundo o secretário, a presença de animais é um dos principais indicativos dessa recuperação. "Além dos peixes que voltaram a aparecer, nossas equipes registraram a presença de mamíferos como cutias e preás. Sempre que acompanhamos as ações de limpeza observamos mais sinais da presença desses animais. Isso mostra que o ambiente está respondendo positivamente às melhorias realizadas".

Reaparecimento de animais silvestres tem chamado a atenção dos munícipes

Para o prefeito Léo Moraes, o retorno da fauna é um reflexo direto dos investimentos em limpeza urbana e recuperação ambiental.

"Quando vemos os peixes voltando a aparecer e a presença cada vez mais frequente de animais silvestres, temos a certeza de que estamos no caminho certo. Esse resultado mostra que cuidar dos nossos igarapés é cuidar da qualidade de vida da população, da preservação ambiental e do futuro da cidade. Nosso compromisso é continuar investindo em ações que recuperem os espaços naturais e promovam uma cidade mais limpa, sustentável e preparada para as próximas gerações", afirmou o prefeito.

As ações da Prefeitura contribuem para a melhoria da qualidade da água, redução do assoreamento, prevenção de alagamentos e recuperação dos ecossistemas urbanos, um trabalho que depende também da colaboração da população, especialmente por meio do descarte correto dos resíduos e da conservação das áreas públicas. "Hoje buscamos trabalhar um conceito que vai além da sustentabilidade. Estamos falando de regeneração ambiental e regeneração urbana. Nosso objetivo é criar condições para que esses ambientes recuperem características próximas às naturais e retomem sua capacidade de regeneração", concluiu Marini.