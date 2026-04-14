Semader em ação: Trabalho intenso leva melhorias ao distrito pacarana

Por Assessoria

Publicada em 14/04/2026 às 08h59

Nesta segunda-feira, a equipe da SEMADER deu início aos serviços de limpeza, cascalhamento e patrolamento no Distrito Pacarana, reforçando o compromisso da Prefeitura com a manutenção das estradas e a qualidade de vida da população.

As ações visam garantir melhores condições de trafegabilidade, facilitando o deslocamento dos moradores, o transporte escolar e o escoamento da produção rural.

A Prefeitura segue trabalhando com dedicação para atender todas as regiões do município, levando desenvolvimento e mais qualidade de vida para todos.