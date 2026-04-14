Prefeitura realiza Consulta Pública para laboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2027

Por Assessoria

Publicada em 14/04/2026 às 08h40

A participação da população nas decisões públicas é essencial para fortalecer a democracia e garantir que as políticas públicas atendam às reais necessidades da comunidade. Por meio desta consulta pública, a Prefeitura busca ouvir você, cidadão, sobre as prioridades que devem orientar a aplicação dos recursos públicos no ano de 2027. Suas sugestões contribuirão diretamente para a definição das metas e prioridades da administração municipal, promovendo mais eficiência, transparência e responsabilidade na gestão pública.

O que é a LDO?

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

A LDO é o instrumento que define as metas e prioridades da administração pública para o próximo ano (2027), orientando a elaboração do orçamento municipal (LOA). Ela estabelece quais áreas e ações receberão maior atenção e investimento.

Por que sua participação é importante?

Porque ninguém conhece melhor a realidade do seu bairro do que você. Sua contribuição ajuda a:

Identificar as principais necessidades da população;

Priorizar investimentos em áreas essenciais;

Melhorar os serviços públicos;

Tornar a gestão mais participativa e eficiente.

“Construir uma cidade melhor é uma responsabilidade de todos. Sua opinião faz a diferença!”