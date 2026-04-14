Prefeitura de Jaru realiza caminhada de conscientização sobre os prejuízos da evasão escolar

Por Assessoria

Publicada em 14/04/2026 às 10h13

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, realizou na última quinta-feira (09) uma ação alusiva ao Dia D da Busca Ativa Escolar.

Profissionais da educação e alunos fizeram uma caminhada de conscientização nas ruas do Setor 06 para conscientizar a população sobre os prejuízos causados pela evasão escolar.

De acordo com a secretária de educação, Cleide Gonçalves Prates, a Busca Ativa Escolar tem como objetivo localizar crianças e adolescentes que estejam com indícios de abandono escolar ou totalmente fora do ambiente educacional. “O combate à evasão escolar é um dever de todos. A comunidade em geral pode denunciar casos de crianças e adolescentes que não frequentem a escola por meio do telefone 69 9956-7092”, ressaltou.

Além da Semed, também integram a rede de ação da Busca Ativa Escolar a Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, e Superintendência Regional de Educação-CRE.