Pavimentação transforma ruas e garante mais mobilidade em Porto Velho; obras elimina poeira e lama e melhoram a qualidade de vida da população

Por André Oliveira

Publicada em 14/04/2026 às 08h31

A pavimentação tem mudado a rotina de moradores em diferentes regiões de Porto Velho. Ruas que antes apresentavam dificuldades de acesso agora oferecem mais mobilidade, segurança e conforto para motoristas, pedestres e moradores.

Durante o período de estiagem, a poeira invadia as residências e causava desconforto. No inverno amazônico, a lama dificultava o tráfego e comprometia o deslocamento. Com as obras, esse cenário começa a ficar no passado, garantindo melhores condições de circulação e mais qualidade de vida.

NOVA REALIDADE

As melhorias já são percebidas em vários pontos da capital, por meio de ações executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). Entre os trechos atendidos estão a rua Irmã Capeli, no Centro, com 94,51 metros; a rua Itapagé, no Conjunto Jamari, com 100 metros; e a Estrada Jerusalém da Amazônia, na zona rural, com 103 metros.

O secretário da Seinfra, Thiago Cantanhede, destacou que as obras seguem planejamento estratégico para atender as regiões com maior necessidade.

“A pavimentação é uma das ações mais importantes para melhorar a vida das pessoas. Estamos levando infraestrutura para áreas que realmente precisam, garantindo mais segurança e mobilidade”, afirmou.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, reforçou o compromisso da gestão com a melhoria da infraestrutura. “Nosso compromisso é com a qualidade de vida da população. Quando a pavimentação chega, a realidade muda. Acaba a poeira, acaba a lama e as pessoas passam a ter mais dignidade no dia a dia. Vamos continuar avançando para levar essas melhorias a mais regiões”, destacou.

A Prefeitura prevê a ampliação das frentes de trabalho, com o objetivo de atender mais bairros e fortalecer a infraestrutura urbana e rural da capital.