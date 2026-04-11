Irã não pode liberar Ormuz porque não sabe onde estão as minas que colocou, dizem membros do governo Trump

Por G1

Publicada em 11/04/2026 às 10h15

O Irã não tem condições de reabrir totalmente o Estreito de Ormuz para o tráfego naval porque não sabe onde estão todas as minas navais que colocou no local durante a guerra, segundo autoridades do governo Trump. A informação foi publicada na sexta-feira (10) pelo jornal "The New York Times".

A demora do Irã em liberar o tráfego no estreito, que é essencial para o comércio global de petróleo e gás, tem irritado o governo Trump. A retomada do fluxo marítimo foi uma das condições para o cessar-fogo acordado na última terça (7).

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quinta-feira (9), em publicação na rede social Truth Social, que o Irã está fazendo um “trabalho muito ruim” e “desonroso” no Estreito de Ormuz.

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Saeed Khatibzadeh, disse que o Estreito de Ormuz estava aberto, mas com restrições de passagem. O Irã alertou para o risco de minas navais na região, e disse que a Guarda Revolucionária estaria coordenando o tráfego marítimo no local.

Na prática, poucos navios têm recebido autorização para proceder com a travessia.

Petroleiros são vistos na costa de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, acessível do oceano apenas via estreito de Ormuz — Foto: REUTERS/Amr Alfiky/Foto de Arquivo

Teerã indicou que pretende cobrar pedágio para a passagem para cobrir os custos da guerra.

Ormuz e o cessar-fogo

O acordo de cessar-fogo firmado na terça-feira (7) envolvia a reabertura de Ormuz para o tráfego marítimo, por parte do Irã. Ambas as partes se comprometeram a pausar os combates por duas semanas.

Na quarta-feira (8), porém, Teerã voltou a fechar o estreito em resposta aos pesados bombardeios executados por Israel sobre o Líbano. Israel alegou que nem o Líbano, nem o grupo extremista Hezbollah, que atua no país, faziam parte do cessar-fogo — o que contradiz a declaração do Paquistão, que mediou a pausa nos combates.

Na prática, o Estreito de Ormuz está praticamente fechado pelo Irã, que . Nesta quinta, apenas seis navios passaram pela rota, contra cerca de 140 normalmente, mostraram dados de rastreamento de navios divulgados pela Reuters.

▶️ O Estreito de Ormuz é uma rota marítima por onde passa cerca de 20% do petróleo comercializado no mundo. A região é considerada estratégica e o controle do seu funcionamento tem sido usado pelo Irã na guerra contra os EUA e Israel.

Rota de Larak

A Guarda Revolucionária do Irã quer que as embarcações naveguem pelas águas iranianas ao redor da Ilha de Larak para evitar o risco de minas navais nas rotas habituais pelo estreito.

As embarcações devem entrar no estreito ao norte da Ilha de Larak e sair ao sul dela até segunda ordem, em coordenação com a Marinha da Guarda Revolucionária, segundo a Tasnim.