“Não fiz nada”: Virgínia Fonseca rebate rumores sobre procedimentos estéticos

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/03/2026 às 16h02

Após comentários nas redes sociais sobre possíveis mudanças em sua aparência, Virgínia Fonseca veio a público esclarecer que não passou por novos procedimentos estéticos. Aos 26 anos, a influenciadora afirmou que mantém apenas tratamentos a laser e descartou qualquer intervenção recente.

Segundo ela, a impressão de alteração nos lábios pode ter sido causada pelo uso de um batom diferente. Virgínia também destacou que não realiza preenchimento labial há bastante tempo e reforçou que seus dentes são naturais, negando qualquer procedimento nessa área.

A influenciadora ainda demonstrou surpresa com a repercussão, afirmando não compreender a origem das especulações sobre mudanças que, segundo ela, não ocorreram.

Em outro contexto, o empresário conhecido como Titto movimenta o mercado imobiliário ao colocar à venda uma mansão localizada na região da Granja Viana. O imóvel, que possui ampla área e conta com um lago natural, é apontado como um dos destaques da propriedade.

A negociação estaria relacionada a novos investimentos, já que o empresário tem como objetivo alcançar a marca de 50 milhões de dólares em seus negócios. Apesar do valor elevado pedido pela mansão, o cenário atual do mercado permite margem para negociação com interessados.

Na vida pessoal, Titto também voltou a ser assunto ao retomar o relacionamento com a ex-esposa. A reconciliação, segundo informações, ocorre de forma discreta, sem exposição nas redes sociais.