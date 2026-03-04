Por SINDSEF-RO

Publicada em 04/03/2026

É com muita satisfação e orgulho que acompanho iniciativas que resgatam a dignidade de quem construiu a base da saúde pública em nosso estado. Na última sexta-feira, dia 27 de fevereiro, vivenciamos um momento de profunda emoção e justiça histórica em Cacoal.

A convite da Prof.ª Lucélia e do Prof. Ademir, nós pioneiros, ex-servidores da extinta SUCAM, estiveram reunidos para o lançamento do projeto de extensão PIBEC, intitulado: “Exército Invisível: A História do Combate às Endemias no Estado de Rondônia Contada por Registros Fotográficos”.

Como presidente do Sindsef-RO, vejo nesse projeto mais do que um registro acadêmico; vejo o reconhecimento de homens e mulheres que enfrentaram as matas, as distâncias e as doenças para proteger a vida dos rondonienses. Muitas vezes chamados de “Exército Invisível”, esses profissionais finalmente ganham o protagonismo que merecem através da memória institucional e da valorização de suas trajetórias.

“Preservar e divulgar nosso passado é garantir que as futuras gerações saibam que a saúde que temos hoje no estado foi plantada com o nosso suor e a nossa dedicação, somos heróis da SUCAM.”

Seguiremos apoiando e divulgando toda ação que traga luz ao trabalho incansável dos servidores federais em Rondônia. Parabéns aos professores e, principalmente, aos nossos servidores por mais esse capítulo de reconhecimento!

Almir José

Presidente do Sindsef-RO