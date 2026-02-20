Semed realiza realiza reunião de alinhamento com todas as equipes gestoras das escolas da rede municipal

Publicada em 20/02/2026 às 08h59
União que fortalece a Educação Municipal. Na manhã desta quinta-feira, a Secretaria Municipal de Educação, por meio da SEMED, realizou uma importante reunião de alinhamento anual com todas as equipes gestoras das escolas da rede municipal. O encontro aconteceu nas dependências da Igreja Betel e reuniu diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos em um momento estratégico de planejamento e integração.
A iniciativa reforça a importância da união entre a gestão escolar de cada unidade e a equipe central da SEMED, consolidando uma atuação alinhada, técnica e eficiente. O objetivo é garantir diretrizes claras, fortalecer o acompanhamento pedagógico e promover uma gestão educacional ainda mais organizada e participativa.
Segundo a secretária municipal de Educação, Cintia Waiandt, o alinhamento conjunto será fundamental para aprimorar os resultados de 2025. A meta é clara, superar indicadores, elevar a qualidade do ensino e assegurar que cada escola avance de forma estruturada e planejada.
A união entre gestão escolar e equipe central representa mais do que organização administrativa, é compromisso com o futuro dos estudantes, valorização dos profissionais da educação e fortalecimento da rede municipal como um todo.
Educação se constrói com diálogo, planejamento e trabalho em equipe. Unidos, os resultados são ainda maiores.
