Semader realiza instalação de tubo armco na Linha 5 substituindo antigo bueiro de manilha por estrutura moderna

Por Assessoria
Publicada em 07/02/2026 às 08h58
INFRAESTRUTURA RURAL REFORÇADA NA LINHA 5
Nesta sexta-feira, a equipe da SEMADER realizou a instalação de mais um tubo ARMCO na Linha 5, substituindo um antigo bueiro de manilha por uma estrutura moderna, resistente e com garantia.
A melhoria garante maior durabilidade, melhor escoamento da água e mais segurança para o tráfego de moradores, produtores rurais e veículos que utilizam a via diariamente, especialmente no período chuvoso.
A ação faz parte do trabalho contínuo da Prefeitura, por meio da SEMADER, que segue investindo em infraestrutura rural para fortalecer o desenvolvimento do campo e assegurar melhores condições de acesso e produção.
Prefeitura em ação. Trabalho que gera resultado.
