Prefeitura vai investir R$ 3,5 milhões na construção da Ala Pediátrica da UPA

A Prefeitura de Vilhena anunciou um investimento de R$ 3,5 milhões para a construção da Ala Pediátrica da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), obra que será executada ao lado da atual estrutura e deve ter início nos próximos dias. O objetivo é garantir atendimento adequado, seguro e humanizado às crianças, que hoje são atendidas em ambiente compartilhado com o público adulto.
Atualmente, a UPA não dispõe de um espaço exclusivo para o público infantil, o que não atende às especificidades clínicas, assistenciais e de biossegurança da população pediátrica, expondo crianças a riscos adicionais. A nova ala busca corrigir essa lacuna, assegurando um atendimento compatível com as necessidades da infância, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e com o dever constitucional do poder público de garantir o direito à saúde.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), a obra contará com 645,16 metros quadrados de área construída e terá uma estrutura completa, composta por recepção, triagem, dois consultórios médicos, sala de coleta, duas salas de isolamento, sala de observação, sala de sutura, sala de hidratação, sala de medicamentos, além de banheiros com fraldário, proporcionando mais conforto e segurança para crianças e acompanhantes.
O recurso para a construção é 100% próprio do Município, proveniente de superávit financeiro, sendo R$ 3.500.000,00 oriundos de valores que permaneceram em conta até 31 de dezembro de 2025.
O investimento foi aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores no dia 28 de janeiro, juntamente com outros projetos de lei que autorizam a aplicação de mais de R$ 60 milhões em investimentos com recursos próprios do município. O montante, também proveniente de superávit financeiro, representa o maior pacote de investimentos já realizado com verba municipal na história das cidades do interior de Rondônia.
