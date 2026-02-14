Prefeitura realiza “Carnaval da Proteção” com grupo do PAIF na Associação dos Idosos

Publicada em 14/02/2026 às 09h08
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMTAS) e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), realizou nesta semana com o grupo PAIF o “Carnaval da Proteção”, na Associação dos Idosos de Guajará-Mirim.
A ação reuniu participantes em um momento de orientação, cuidado e confraternização, fortalecendo os vínculos comunitários e promovendo a proteção social.
O encontro contou com a presença do fisioterapeuta Dr. João Lucas Maia, que destacou a importância da prática regular de exercícios físicos e dos cuidados contínuos com a saúde, especialmente na terceira idade. Também participou a técnica em Agente Comunitário de Saúde Neiliany da Cruz Assunção, que realizou a aferição da pressão arterial (PA) dos idosos e compartilhou informações importantes voltadas à prevenção e ao bem-estar.
Além das orientações em saúde, o evento foi marcado por momentos de alegria e integração, celebrando o espírito do Carnaval ao som da Banda SEMTAS, com a participação do CREAS e parceiros da rede de apoio.
A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a promoção da qualidade de vida, da convivência social e do cuidado integral às pessoas idosas do município.
