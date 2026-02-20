Prefeitura de Ji-Paraná realiza Audiência Pública para avaliar o cumprimento das metas fiscais

Convite à Audiência Pública – Metas Fiscais (3º Quadrimestre/2025)
A transparência é um compromisso nosso e a participação da população faz toda a diferença.
Na segunda-feira (23/02), a partir das 9h, vamos realizar a Audiência Pública para avaliar o cumprimento das metas fiscais do município.
Data: 23/02 (segunda-feira)
Horário: a partir das 09h
Local: Plenário da Câmara Municipal de Ji-Paraná/RO
Participe, acompanhe e ajude a construir uma cidade cada vez mais responsável e transparente!
Comentários
Seja o primeiro a comentar!