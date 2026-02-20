Cacau em destaque: 3ª edição da festa acontece dia 25 de abril

Publicada em 20/02/2026 às 08h50
No próximo dia 25 de abril, a Amarjumac – Associação dos Produtores e Produtoras Rurais Júlia Maria da Costa realiza a 3ª edição da Festa do Cacau, evento que já se tornou tradição na região. A iniciativa tem como objetivo valorizar os produtores locais e fortalecer a agricultura familiar por meio da divulgação dos produtos derivados do cacau. A festa será realizada na Vila Camargo, na antiga Escola Pau Brasil.
A programação terá início às 12 horas, com a abertura oficial, seguida de uma exposição especial de cacau e chocolates artesanais produzidos por agricultores da região. O espaço será dedicado à apresentação e comercialização dos produtos, promovendo geração de renda e incentivo ao consumo local.
À noite, a partir das 21 horas, o público poderá aproveitar shows com bandas regionais e a apresentação de Lecão Moral, garantindo animação e encerrando o evento em clima de festa.
