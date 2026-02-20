Blocos de Carnaval movimentam Porto Velho no fim de semana; iniciativa integra o calendário oficial do Carnaval Béra Folia

Por Jhon Silva

Publicada em 20/02/2026 às 09h10

Confira a programação dos blocos carnavalescos que desfilam neste fim de semana nos corredores da folia montados em ruas e avenidas do perímetro urbano da capital rondoniense. A iniciativa integra o calendário oficial do Carnaval Bera Folia e reúne atrações tradicionais que prometem atrair grande público.

Entre os destaques está o bloco Canal Remix Folia, que desfila nesta sexta-feira (20). A concentração está marcada para às 22h, com término previsto para às 4h da manhã, percorrendo o circuito da Avenida Pinheiro Machado.

No sábado (21), é a vez do Bloco Axé Folia Mix, também com concentração às 22h e encerramento às 4h. O desfile acontece no mesmo circuito da Avenida Pinheiro Machado, mantendo o clima de festa durante a noite.

Já no domingo, ocorre o tradicional Bloco Leste Folia, com concentração a partir das 15h e término às 21h, no circuito da Avenida José Amador dos Reis, reunindo foliões da zona leste e de outras regiões da cidade.

A expectativa é de grande participação popular ao longo dos dias de festa

A expectativa é de grande participação popular ao longo dos dias de festa. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Atividade Delegada, garantindo suporte à organização e à segurança durante o período carnavalesco. O Carnaval Municipal 2026 segue com programação até o dia 28 de fevereiro.

Programação dos blocos:

Canal Remix Folia

Horário: 22h às 04h

Circuito: Avenida Pinheiro Machado, Rua Joaquim Nabuco, com término na Avenida Carlos Gomes com a Avenida Presidente Dutra

Bloco Axé Folia Mix

Horário: 22h às 04h

Circuito: Avenida Pinheiro Machado, Rua Joaquim Nabuco, com término na Avenida Carlos Gomes com a Avenida Presidente Dutra

Bloco Leste Folia

Horário: 15h às 21h

Circuito: Avenida José Amador dos Reis, entre Raimundo Cantuária e Plácido de Castro