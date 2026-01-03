Vigilância Sanitária orienta médicos e instituições de saúde sobre como solicitar Receituário

Por Assessoria
Publicada em 03/01/2026 às 08h32
Publicada em 03/01/2026 às 08h32
Precisa de Receituário de Controle Especial? A Vigilância Sanitária Municipal orienta médicos e instituições de saúde sobre como cadastrar, solicitar e retirar os blocos em Ji-Paraná.
O cadastro é obrigatório e deve ser feito por e-mail, com os documentos exigidos.
Após aprovação, as solicitações também são feitas por e-mail, com agendamento para retirada.
Retirada no Setor Técnico da VISA, com documentação e, se necessário, autorização para terceiros.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp (69) 3422-1456 ou e-mail [email protected]
Atendimento exclusivo para profissionais e instituições do município.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!