Rodovia-494 recebe nova pavimentação do governo entre Primavera de Rondônia e Querência do Norte

Publicada em 06/01/2026 às 09h58
A obra na RO-494, executada pela Usina de Asfalto de Rolim de Moura, do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), recebeu nova pavimentação do governo de Rondônia, no trecho que liga o município de Primavera de Rondônia, sentido ao distrito de Querência do Norte, reforçando a infraestrutura viária e promovendo mais segurança e conforto aos usuários da rodovia.
Na etapa inicial, foram concluídos 800 metros de pavimentação asfáltica. Ao todo, está previsto a execução de 8 quilômetros de asfalto, assegurando melhores condições de trafegabilidade na região e beneficiando diretamente moradores, produtores rurais e comerciantes da região, além de fortalecer o escoamento da produção e a mobilidade local.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a pavimentação da RO-494 representa um investimento direto na qualidade de vida da população. “O asfalto garante melhores condições de trafegabilidade, reduz custos logísticos e fortalece o escoamento da produção local, além de proporcionar mais segurança para quem utiliza a rodovia diariamente”, salientou.
O diretor-geral adjunto do DER-RO, Anderson Dias, ressaltou que a obra faz parte de um planejamento estratégico voltado à melhoria da malha viária estadual e ao fortalecimento das regiões produtivas. “A pavimentação da Rodovia-494 é resultado de um trabalho técnico bem estruturado e de um planejamento que prioriza a melhoria da malha viária do estado. Estamos entregando uma obra que fortalece as regiões produtivas e contribui diretamente para o desenvolvimento de Rondônia.”
DURABILIDADE E SEGURANÇA
O gerente interino da Usina de Asfalto de Rolim de Moura, Marcelo Wunch, destacou o empenho das equipes envolvidas e a qualidade do material aplicado. Ele afirmou que a usina operou de forma contínua durante a execução dos serviços, garantindo um asfalto dentro dos padrões técnicos, com mais durabilidade, segurança e conforto para os usuários da via.
Com a conclusão da obra, o trecho da RO-494 passa a oferecer melhores condições de deslocamento, contribuindo para a integração entre os municípios e impulsionando o desenvolvimento regional.
