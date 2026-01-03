Decoração do Parque da Cidade é prorrogada e segue encantando o público até 11 de janeiro

Publicada em 03/01/2026 às 08h40
A boa notícia animou quem ainda não conseguiu visitar a decoração Porto Velho Luz: Uma Cidade Encantada, do Parque da Cidade. O que parecia ter chegado ao fim ganhou um novo capítulo. O evento foi oficialmente prorrogado até o dia 11 de janeiro, atendendo aos pedidos da população.
Após o grande sucesso de público, a decisão garante mais tempo para que famílias, crianças e visitantes possam aproveitar a decoração, que já recebeu quase 800 mil pessoas desde a abertura. O número expressivo confirma o impacto positivo da iniciativa e a forte adesão da comunidade.
Com a prorrogação, quem ainda não visitou o espaço tem agora uma nova oportunidade de conferir de perto os cenários, luzes e atrações que transformaram o Parque da Cidade em um dos principais pontos de visitação do período.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, além da decoração o público também poderá participar de outra atividade especial. “O sorteio da moto Pop, integra a programação do evento, também acontece no dia 11 de janeiro, ampliando o prazo para inscrições e aumentando as chances de participação de todo mundo”.
A prefeitura reforça para as famílias aproveitarem os últimos dias, e participar das ações preparadas para a população. A programação segue disponível e aberta ao público, reforçando o convite para quem ainda não conferiu a atração.
