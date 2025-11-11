Prazo para refinanciar dívidas com a Prefeitura de Jaru com até 95% de desconto vai até 28 de novembro

Por ASSESSORIA
11/11/2025
Contribuintes jaruenses com débitos vencidos até 31 de dezembro de 2024 podem aderir ao Programa Municipal de Refinanciamento de Dívidas – Refis 2025, que oferece até 95% de desconto em juros e multas ou a opção de parcelamento em até 24 vezes.
O programa permite a negociação de dívidas de IPTU, ISSQN, ITBI, taxas e indenizações. O prazo para adesão encerra em 28 de novembro.
O atendimento é presencial na Central de Atendimento da Prefeitura de Jaru, localizada na Rua Raimundo Cantanhede, Setor 02, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. A solicitação também pode ser feita via peticionamento eletrônico.
