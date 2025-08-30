Publicada em 30/08/2025 às 08h10
RONDÔNIA
1917 – Com versos do poeta José Marmol (EUA), o morador Camargo Lima justifica seu voto no concurso “Qual a Senhorita mais bela de Porto Velho”, à jovem Alice Borges, concluindo com “...es la tentacion escondida”.
1919 – A prefeitura de Porto Velho concede à Madeira-Mamoré Railway Company a exploração, a geração e distribuição da luz elétrica.
1951 – Baile da Associação dos Estudantes do Guaporé, de coroação da “Rainha dos Estudantes do Guaporé” Rosália Assis (princesas Lenir Duarte e Vitória Sadeck), no Clube Internacional.
1994 – Inaugurada a 1ª subestação do linhão de transmissão da hidrelétrica de Samuel para cidades da BR-364. A solenidade oficial foi em Ariquemes.
1967 – A Suframa terá entrepostos em Porto Velho e Guajará-Mirim, informou o superintendente Floriano Pacheco ao governador Assumpção Cardoso.
1990 – Um dos temas do 4º Encontro Médico de Rondônia, em Guajará-Mirim, será sobre as condições de trabalho na fronteira, conforme o presidente da AMR, Aparício Carvalho.
HOJE É
Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados, Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla.
Católicos celebram São Pamáquio, São Cesário de Arles, São Félix e Santo Adauto,,
BRASIL
1875 - 1875 – Ocorre o “Motim das Mulheres” em Mossóro (RN) contra a convocação de seus filhos para a Guerra do Paraguai. 2001: O sequestrador de Patrícia Abravanel invade a casa de Silvio Santos e o faz refém durante 7 horas. 2002 — Vinte e um dos 31 passsageiros morrem na queda do avião da Rico Linhas Aéreas próximo ao aeroporto de Rio Branco.
MUNDO
30 a.C. – Morre Cleópatra (N. 69 a.C), rainha do Egito. 1923 – Morre o boxeador Rocky Marciano (1923/69), único campeão mundial dos pesos pesados (no boxe profissional) a se aposentar invicto.
FOTO DO DIA
DECLARAÇÃO DE VOTO
A musa era a 2ª dentre 10 candidatas, e os votos da líder eram o dobro dos votos dados às 9 outras, (160 a 80), mas o voto para a vice, em forma de poema, foi uma exaltação à beleza.
O concurso foi em 1917, realizado pelo jornal “Alto Madeira” elegeu “A mais bela senhorita desta villa”, e a declaração foi feita pelo leitor José Camargo Lima a sua (será que só isso?) candidata a senhorita Alice Borges.
O eleitor da jovem Alice Borges nem era autor do poema, intitulado “A Mulher Brasileira”, do poeta José Marmo (EUA), escrito todo em espanhol.
Camargo Lima fez questão de registrar o seu ‘humílimo e quão respeitoso voto à excelsa Senhorita D. Alice Borges”
Considerando a época, o autor da publicação foi, no mínimo, “ousado”. Se fosse hoje o Camargo de Lima estaria poderia ser processado por danos morais e, se a candidata fosse “de menor” aí ficaria pior.
