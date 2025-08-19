Correição ordinária do MPF realizará atendimento ao público em Rondônia

Publicada em 19/08/2025 às 15h29
O Ministério Público Federal (MPF) em Rondônia passará por correição ordinária. Na oportunidade, os cidadãos poderão registrar sugestões, elogios ou noticiar reclamações quanto à atuação funcional dos procuradores da República lotados em Rondônia.
Para participar do atendimento, o cidadão deverá enviar mensagem ao endereço de e-mail [email protected], até as 18h do dia 16 de setembro, informando o horário de sua preferência. O atendimento será no dia 17 de setembro (quarta-feira), das 9h às 15h, no horário local, de forma online. Será disponibilizado um link de acesso ao solicitante.
Durante a correição, serão verificados a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade dos membros do MPF no exercício de suas funções, além do cumprimento das obrigações legais.
