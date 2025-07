PUBLICAÇÕES LEGAIS

Edital SINJUR nº 07/2025 - Convoca Assembleia Geral para eleição de congressistas do XIII CONSINJUR

A assembleia ocorrerá de forma virtual, no dia 31 de julho de 2025, com votação disponível no site https://votacao.sinjur.org.br/assembleia, das 9h às 16h (horário de Rondônia).