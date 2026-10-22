Rússia e Ucrânia intensificam ataques após avanço diplomático mediado pelos EUA

Por G1

Publicada em 22/10/2026 às 10h39

Rússia e Ucrânia protagonizaram uma nova escalada militar na madrugada desta quinta-feira (22), poucas horas depois de avanços diplomáticos que reacenderam as negociações pelo fim da guerra. Enquanto Moscou relatou ataques contra infraestrutura ucraniana e a derrubada de centenas de drones, Kiev denunciou uma ofensiva russa com dezenas de mísseis balísticos contra a capital do país.

O novo ciclo de ataques ocorre um dia após a retomada das negociações trilaterais entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, anunciada após uma reunião entre Vladimir Putin e o enviado do governo Donald Trump, Steve Witkoff, em São Petersburgo.

Na quarta-feira (21), o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também havia proposto "congelar" a linha de frente da guerra como primeiro passo para uma negociação de cessar-fogo. O principal assessor de Putin, Yuri Ushakov, afirmou que o conflito estaria "chegando perto do fim".

Após os bombardeios da madrugada, o chanceler ucraniano Andrii Sybiha afirmou que moradores de Kiev ouviram o que chamou de verdadeiro som do "humanismo russo".

Segundo ele, a capital foi atingida por dezenas de mísseis balísticos que tiveram como alvo infraestrutura energética, instalações médicas, centros comerciais e áreas residenciais. Outras cidades ucranianas também teriam sido atacadas.

Em publicação na rede X, Sybiha afirmou que "apaziguamento, servilismo e bajulação" não impedirão a guerra promovida pela Rússia. A declaração foi feita após os ataques e em meio às discussões diplomáticas envolvendo Washington e Moscou.

Andrii Sybiha critica negociações com a Rússia após novos ataques. — Foto: Reprodução/X

Do lado russo, o Ministério da Defesa informou que realizou durante a noite um "ataque maciço" contra instalações portuárias na região de Odessa, no sul da Ucrânia.

Segundo Moscou, os alvos incluíam infraestrutura portuária e embarcações usadas pelas Forças Armadas ucranianas.

Moscou afirma ter derrubado 808 drones

A Rússia também informou que suas defesas aéreas derrubaram 808 drones ucranianos durante a madrugada.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, os equipamentos foram destruídos em diferentes regiões do país e na Crimeia, território anexado por Moscou em 2014.

Os ataques com drones ocorreram após o encontro entre Putin e Witkoff, enviado especial do governo Trump, realizado na quarta-feira em São Petersburgo.

Negociações seguem sem acordo

Apesar da retomada das conversas entre Washington, Moscou e Kiev, ainda não há sinais concretos de um acordo para encerrar o conflito.

Segundo Volodymyr Zelensky, qualquer negociação precisa contar com a participação direta da Ucrânia.

"Sempre disse que estamos abertos a negociar em qualquer formato, sobre qualquer tema. Mas não falem sobre nós sem a nossa presença", afirmou o presidente ucraniano.

Até o momento, também não há indicação de que tenha sido acertada uma reunião envolvendo simultaneamente Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.