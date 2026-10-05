Prefeiutura de Ariquemes promove I Semana Municipal da Pessoa em Situação de Rua

De 19 a 23 de outubro, Ariquemes promove a I Semana Municipal da Pessoa em Situação de Rua, com o projeto “Caminhos de Cuidado”, uma iniciativa que busca fortalecer o acolhimento, o cuidado e um novo olhar para quem vive em situação de rua.
E você também pode fazer parte dessa ação!
Estamos arrecadando:
* Roupas masculinas e femininas
* Cobertores
* Itens de higiene pessoal e bucal
Ponto de entrega: CREAS – Rua Bentevi, nº 3818, Setor 02
Horário: das 7h30 às 16h30
Cada doação pode representar cuidado, dignidade e esperança para alguém.
“A rua não é escolha. Um novo olhar para a população em situação de rua.”
Participe, doe e ajude a transformar vidas!
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