Prefeitura avança na construção da primeira escola dentro da Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto

Por Assessoria

Publicada em 05/10/2026 às 14h50

A Prefeitura de Guajará-Mirim está avançando na construção da primeira escola localizada dentro da Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto. A obra representa um importante investimento na educação e atende a uma antiga reivindicação da comunidade local.

A nova unidade escolar está sendo construída com uma estrutura moderna e adequada às necessidades dos estudantes e profissionais da educação. O projeto contempla salas de aula climatizadas e espaços planejados para oferecer mais conforto, segurança e dignidade às crianças e aos professores.

A construção da escola representa a concretização de um pedido aguardado há muitos anos pelos moradores da região, fortalecendo o compromisso da Administração Municipal com a ampliação e melhoria da infraestrutura educacional, inclusive nas comunidades mais distantes da área urbana.

Com a nova unidade, a Prefeitura busca proporcionar melhores condições para o desenvolvimento das atividades escolares, garantindo um ambiente mais adequado ao aprendizado e contribuindo para o fortalecimento da educação pública no município.

A obra simboliza, ainda, o compromisso da gestão municipal em levar investimentos e políticas públicas para diferentes regiões de Guajará-Mirim, promovendo mais oportunidades e qualidade de vida para a população.