Prefeitura de Espigão do Oeste promove ações de prevenção e cuidado com a saúde da mulher

Por Assessoria

Publicada em 05/10/2026 às 14h31

Cuidar de você também é valorizar a sua história! A Prefeitura Municipal de Espigão D’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia a programação do Outubro Rosa, com foco na prevenção, diagnóstico precoce e promoção da saúde feminina em todas as fases da vida.

Durante todo o mês, diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município oferecerão atendimentos e exames gratuitos para a população.

Serviços ofertados:

• Coleta de Preventivo (Exame Citopatológico)

• Testes rápidos de Hepatite B, C, HIV e Sífilis

• Avaliação das mamas

• Orientações gerais sobre a saúde da mulher

CRONOGRAMA DAS AÇÕES NAS UBSs:

06/10 – UBS Rei Davi (Linha Rei Davi)

07/10 – UBS Sueli Rodrigues Dias (Liberdade)

08/10 – UBS Canelinha (Linha Canelinha)

15/10 – UBS Lionel Cassiole (Vista Alegre)

16/10 – UBS Seringal (Linha Seringal)

20/10 – UBS Ângelo Moacir Perini (Jorge Teixeira)

21/10 – UBS Helvécio Barbosa Lagares (São José)

22/10 – UBS Gebaldo dos Reis (Caixa d’Água)

27/10 – UBS Arlindo Cristo (Centro)

Prevenir é um ato de amor com você mesma! Procure a unidade de saúde mais próxima na data correspondente e faça seus exames. Mulheres mais saudáveis, com mais histórias!

Prefeitura Municipal de Espigão D’Oeste Secretaria Municipal de Saúde