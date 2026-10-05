Prefeitura de Espigão do Oeste promove ações de prevenção e cuidado com a saúde da mulher

Cuidar de você também é valorizar a sua história! A Prefeitura Municipal de Espigão D’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia a programação do Outubro Rosa, com foco na prevenção, diagnóstico precoce e promoção da saúde feminina em todas as fases da vida.
Durante todo o mês, diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município oferecerão atendimentos e exames gratuitos para a população.
Serviços ofertados:
• Coleta de Preventivo (Exame Citopatológico)
• Testes rápidos de Hepatite B, C, HIV e Sífilis
• Avaliação das mamas
• Orientações gerais sobre a saúde da mulher
CRONOGRAMA DAS AÇÕES NAS UBSs:
06/10 – UBS Rei Davi (Linha Rei Davi)
07/10 – UBS Sueli Rodrigues Dias (Liberdade)
08/10 – UBS Canelinha (Linha Canelinha)
15/10 – UBS Lionel Cassiole (Vista Alegre)
16/10 – UBS Seringal (Linha Seringal)
20/10 – UBS Ângelo Moacir Perini (Jorge Teixeira)
21/10 – UBS Helvécio Barbosa Lagares (São José)
22/10 – UBS Gebaldo dos Reis (Caixa d’Água)
27/10 – UBS Arlindo Cristo (Centro)
Prevenir é um ato de amor com você mesma! Procure a unidade de saúde mais próxima na data correspondente e faça seus exames. Mulheres mais saudáveis, com mais histórias!
Prefeitura Municipal de Espigão D’Oeste Secretaria Municipal de Saúde
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