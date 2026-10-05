Ji-Paraná volta a contar com coleta seletiva porta a porta

Por Natalino FS

Publicada em 05/10/2026 às 14h20

Na manhã desta segunda-feira, dia 5, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), retomou, o serviço de coleta seletiva no município. A atividade estava suspensa desde 2022 e volta a ser realizada inicialmente em 20 bairros, com a previsão de expansão gradual para outras regiões da cidade. Os materiais recicláveis serão encaminhados à sede da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis (Coocamarji), responsável pela coleta, triagem e processamento dos resíduos.

A retomada da coleta seletiva representa um avanço nas ações de preservação ambiental e qualidade de vida da população. O serviço permite que os moradores participem diretamente da destinação correta dos resíduos, contribuindo para a redução da quantidade de lixo encaminhada ao aterro sanitário, além de diminuir impactos ambientais e colaborar para a conservação dos recursos naturais.

Nesta segunda-feira, a coleta porta a porta foi retomada no Primeiro Distrito, conforme o planejamento elaborado pela Semeia. A expectativa é que, com a estruturação do serviço e a participação da população, a coleta seja ampliada para todos os bairros.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, João Luiz Barbosa, a educação ambiental é fundamental para o sucesso da iniciativa. “Primeiro e mais importante é a educação ambiental com a distribuição de panfletos e das sacolas. A participação da população é fundamental para o sucesso da iniciativa. Precisamos que todos façam a sua parte para que a coleta seletiva aconteça”, ressaltou.

Para o presidente da Coocamarji, Celso Luiz Moulaz, a decisão da administração municipal de retomar o serviço foi fundamental para o retorno da coleta seletiva. “A população de Ji-Paraná pode se orgulhar de fazer parte de uma cidade que prioriza a sustentabilidade. A retomada da coleta seletiva porta a porta não é apenas uma vitória ambiental, mas também uma demonstração de que, com esforço conjunto e dedicação, é possível transformar desafios em oportunidades para um futuro melhor. Nosso muito obrigado ao prefeito Affonso Cândido”, finalizou.

Ji-Paraná já teve destaque no estado pela experiência desenvolvida com a Coocamarji na coleta e reciclagem de materiais. Com a retomada do serviço, a Prefeitura busca fortalecer a educação ambiental, ampliar a participação de todos e promover uma gestão mais adequada dos resíduos sólidos.