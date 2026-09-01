UE e OTAN acusam Rússia de ataque contra aeroporto alemão

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 01/09/2026 às 16h02

Em uma mensagem divulgada nas redes sociais, Ursula von der Leyen afirmou que conversou nesta manhã com o chanceler alemão, Friedrich Merz, sobre o "ataque híbrido ao aeroporto de Leipzig".

"Garanti a ele que a União Europeia (UE) está plenamente solidária com a Alemanha diante desse ataque realizado pela Rússia", afirmou Von der Leyen.

A presidente da Comissão Europeia também garantiu que a UE permanecerá "unida, apesar desses atos graves e cada vez mais intensos", e saudou as "medidas firmes" tomadas pelo governo alemão para responder ao incidente.

A Alemanha anunciou nesta segunda-feira o fechamento do consulado russo em Bonn e do centro cultural russo em Berlim, após responsabilizar Moscou pelos incidentes envolvendo drones no aeroporto de Leipzig, em agosto.

"A mensagem é clara: os ataques híbridos não ficarão sem uma resposta inequívoca. Estamos unidos em nossa determinação de enfrentar a agressão russa. Dissuadiremos todos aqueles que buscarem colocar em risco nossa liberdade e segurança", afirmou.

Von der Leyen também alertou que a Rússia está tentando "semear a desconfiança e o medo" nas sociedades europeias.

"Mas irá fracassar. E continuaremos ao lado da Ucrânia pelo tempo que for necessário", assegurou.

A presidente da Comissão Europeia afirmou que discutirá o assunto nesta quarta-feira com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, durante um encontro em Bruxelas. Ela acrescentou que os ministros das Relações Exteriores da UE também abordarão o tema em uma reunião informal que será realizada em Wicklow, na Irlanda.

Por sua vez, também em uma mensagem divulgada nas redes sociais, Mark Rutte afirmou que conversou com o chanceler alemão e transmitiu a ele "toda a solidariedade" da OTAN.

"As provas são claras. E saúdo as medidas anunciadas pela Alemanha em resposta", afirmou.

Rutte destacou que a OTAN "continuará reforçando sua capacidade de dissuadir e defender todos os aliados contra qualquer tipo de ameaça", incluindo "ações maliciosas como as vistas em Leipzig e em outras áreas da Aliança".

"As tentativas da Rússia de nos intimidar, minar nossa unidade e nossa determinação de continuar apoiando a Ucrânia são inúteis e estão destinadas ao fracasso. Nosso apoio à Ucrânia é inabalável, assim como nosso compromisso com a defesa coletiva da OTAN", garantiu.

O governo alemão responsabilizou nesta segunda-feira a Rússia pela tentativa de ataque com drones contra o aeroporto de Leipzig, em agosto, depois que a investigação apontou para o envolvimento dos serviços secretos russos.

Na noite de 4 de agosto, um drone carregado com explosivos foi encontrado na área de operações de carga do aeroporto, próximo a vários aviões de carga ucranianos. Um segundo aparelho teria atingido, pouco depois, uma aeronave da transportadora DHL.

Dez dias depois, os investigadores encontraram um terceiro drone em um campo em Kabelsketal, no estado da Saxônia-Anhalt, próximo à área oeste do aeroporto.

Também foi encontrada no local uma substância contendo cerca de 50 gramas de hexogênio, um explosivo de alta potência utilizado para fins militares.

O aeroporto de Leipzig é um importante centro europeu de transporte de cargas e é utilizado como ponto de trânsito para o envio de ajuda militar destinada à Ucrânia.