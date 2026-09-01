Órbita Ocupa reúne público no primeiro evento do Pocket Park Paneiro

Por Renata Beccária

Publicada em 01/09/2026 às 16h46

Música, gastronomia, empreendedorismo e arte marcaram o primeiro evento realizado no Pocket Park Paneiro, no sábado (29). Com apoio da Prefeitura de Porto Velho, o Órbita Ocupa reuniu moradores, artistas e empreendedores no espaço localizado na avenida Calama, ao lado do Instituto Federal de Rondônia (IFRO).

A programação contou com DJs, expositores, venda de alimentos e pintura de um mural ao vivo. O evento também apresentou ao público outras formas de aproveitar o local, entregue pela Prefeitura no dia 15 de agosto, em uma área antes utilizada para o descarte irregular de resíduos.

Para o prefeito Léo Moraes, a ocupação do espaço mostra como áreas que antes eram utilizadas de forma inadequada podem ganhar novas funções e se transformar em pontos de convivência.

“O Pocket Park nasceu para ser ocupado pela população. Transformamos um espaço que antes era usado para descarte irregular em um ambiente de convivência, cultura, lazer e oportunidades. Quando a comunidade ocupa, o espaço ganha vida e cumpre sua verdadeira função”, destacou Léo Moraes.

Para a organizadora Lorena Casara, a ocupação é parte importante do funcionamento de um espaço público. “São espaços construídos para isso, com toda uma infraestrutura, mas, enquanto a gente não ocupa, não alcança todo o potencial do projeto. Muita gente que ainda não conhecia o Pocket Park veio ao evento, conheceu o espaço e também os empreendedores que estavam aqui”, disse.

Lorena também falou sobre o impacto do evento para os empreendedores locais. “É importante que a população use esses espaços e que a gente consiga contribuir com os empreendedores daqui também”.

Desde a entrega do Pocket Park, a Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb) acompanha a rotina do local. Segundo o arquiteto e assessor da pasta, Lucas Tezzari, públicos de diferentes idades já utilizam a estrutura ao longo do dia.“A gente percebeu que idosos vêm pela manhã para tomar café e conversar. Também vimos crianças com os pais, brincadeiras com as sombras produzidas pela cobertura, exercícios e famílias nos bancos. São usos que surgiram de forma espontânea”.

Segundo Lucas, o evento mostrou que o Pocket Park também pode receber pequenas feiras, música e atividades culturais. “Não adianta projetar e entregar um espaço sem mostrar para a população como ele pode ser usado. O evento, realizado em colaboração com a Feira Órbita, mostrou outros usos e trouxe mais pessoas para o local”.

IDENTIDADE LOCAL

Durante o evento, o artista muralista Pedro Pepe pintou uma parede ao lado do Pocket Park, após autorização da proprietária do imóvel. O personagem escolhido foi o “Beradeiro”, criado pelo artista a partir de referências culturais de Rondônia e de Porto Velho. “Ele representa quem mora em Rondônia e nasceu em Porto Velho, essa mistura de muitas culturas com a cultura ribeirinha. Trouxe o personagem porque ele tem relação com o que está sendo feito aqui e traz uma representatividade rondoniense e porto-velhense”, explicou Pedro.