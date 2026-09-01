Netanyahu diz que Israel capturou chefe de segurança do Hamas em Gaza

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 01/09/2026 às 16h05

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta terça-feira (1º) que as forças israelenses prenderam o chefe da segurança interna do Hamas em uma operação na Faixa de Gaza.

O Hamas não fez comentários, mas equipes de resgate palestinas e testemunhas relataram uma operação militar israelense que deixou quatro mortos, incluindo três crianças, a oeste da Cidade de Gaza.

"Ele é um dos dirigentes de mais alto escalão do Hamas e foi responsável por ocultar e transferir nossos reféns, dar abrigo a altos funcionários do Hamas, além de fortalecer as capacidades da organização e tentar restabelecer as capacidades do grupo terrorista", afirmou Netanyahu em um comunicado divulgado por seu gabinete.

Nem o primeiro-ministro nem as forças militares israelenses identificaram o dirigente detido, mas vários meios de comunicação locais informaram que se trata de Muein al-Arabid.

Durante a madrugada, cerca de dez ataques aéreos, acompanhados de intensos disparos de drones, atingiram o oeste da Cidade de Gaza, a principal localidade do território palestino, relataram à agência AFP uma testemunha e uma fonte de segurança palestina.

A Defesa Civil da Faixa informou quatro mortos, entre eles três crianças, e sete feridos em consequência dos bombardeios realizados por "aviões de combate do Exército israelense". O hospital Al Shifa, na Cidade de Gaza, confirmou este balanço.

Imagens da AFP feitas a oeste desta localidade mostravam os corpos de duas crianças sendo carregados pelas ruas.

"Um jipe parou no meio da rua e começou a atirar indiscriminadamente para os dois lados. Continuou atirando contra nós por mais de 15 minutos", relatou à AFP Wafika al-Helou, que descreveu uma cena "aterrorizante e insuportável".

Outra testemunha, Mutaz Abu Asr, disse que foram ouvidos tiros e drones, e afirmou que ocorreram mais de cinco bombardeios em menos de três minutos.

Os ataques israelenses a Gaza continuam quase diariamente, apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em outubro de 2025 sob mediação dos Estados Unidos.

Pelo menos 1.326 palestinos morreram na Faixa desde o início do cessar-fogo, segundo o Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas, cujos números são considerados confiáveis pela ONU.

Durante este período, Israel registrou a morte de cinco soldados e de um contratado.