CER II vai receber recursos de R$ 385,7 mil, para comprar veículo adaptado

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 01/09/2026 às 15h52

Cacoal (RO), passou a contar com R$ 385.723,00 no orçamento da Saúde para a compra de um veículo adaptado destinado ao Centro Especializado em Reabilitação, o CER II.

O recurso, de origem federal, foi incorporado ao orçamento do Fundo Municipal de Saúde por meio do Decreto nº 11.368, assinado no dia 26 de agosto e publicado no Diário Oficial de Cacoal em 31 de agosto de 2026.

A proposta é comprar um veículo preparado para o transporte de pacientes com deficiência, incluindo espaço e acessibilidade para pelo menos uma pessoa em cadeira de rodas.

Na prática, o investimento pode facilitar bastante a rotina de quem depende do atendimento especializado e encontra dificuldade para se deslocar até a unidade de saúde.

Mas é importante fazer uma diferença: o dinheiro estar no orçamento não significa que o veículo já foi comprado.

O decreto garante a previsão do recurso para essa finalidade, mas ainda será necessário acompanhar as próximas etapas, como o processo de contratação, a definição do modelo do veículo, o prazo para aquisição e a entrega.

Também ainda não foram informados detalhes como capacidade de passageiros, forma de utilização do transporte e critérios para atendimento dos pacientes.

O recurso está vinculado à proposta federal nº 19112323000125025.

Agora, o próximo passo é acompanhar se o valor vai se transformar, de fato, em um veículo disponível para atender os pacientes do CER II.

Foto: ominutonoticia