Após falar em

Por G1

Publicada em 08/09/2026 às 15h55

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, embarcou nesta terça-feira (8) para a Colômbia, o que iniciou sua viagem pela América Latina, que integra o projeto do governo de Donald Trump de ampliar seu "domínio das Américas".

Rubio embarcou em um avião oficial do governo dos EUA por volta das 13h no horário de Brasília e deve chegar ainda nesta terça à Colômbia. Ele também visitará o Peru e o Equador, todos países que atualmente têm governos alinhados a Trump, segundo o Departamento de Estado norte-americano.

O Brasil, com o qual o governo Trump passa por uma crise diplomática, não está incluído no roteiro.

Durante sua viagem, prevista para durar até a quinta-feira (10), Rubio buscará "fortalecer alianças importantes dos Estados Unidos na região", afirmou o órgão.

Rubio se reunirá com o presidente equatoriano, Daniel Noboa, e com membros dos novos governos da Colômbia, liderado por Abelardo de la Espriella, e do Peru, da nova presidente Keiko Fujimori, ainda segundo o Departamento de Estado.

"(A viagem ocorrerá) para discutir o apoio dos EUA à resposta da Colômbia ao terremoto, o reforço da cooperação no combate conjunto ao narcoterrorismo — que ameaça o nosso hemisfério — e os benefícios de relações comerciais mais estreitas entre os nossos países", afirmou o porta-voz do departamento, Tommy Piggott, no comunicado.

O anúncio vem após o Departamento de Estado dos Estados Unidos reivindicar o "domínio" dos EUA sobre as Américas e tentar resgatar a chamada Doutrina Monroe, a estratégia utilizada por governos norte-americanos durante cerca de 200 anos para exercer poder e influência na América Latina.

Em um vídeo divulgado no início de agosto (veja abaixo), o departamento afirma que o domínio do país em toda a América "nunca mais será questionado".

O Departamento de Estado citou ainda, no vídeo, a operação que capturou o ex-ditador venezuelano Nicolás Maduro, em 3 de janeiro deste ano, como o exemplo mais recente da aplicação da doutrina norte-americana no continente.

E disse que o episódio enviou um "forte sinal a todo o hemisfério".