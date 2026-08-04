Irã quer controlar entrada de navios e ter poder de intervenção em Ormuz

Por G1

Publicada em 04/08/2026 às 11h10

O Irã quer ter "controle total" sobre o tráfego de entrada de navios comerciais no Estreito de Ormuz e poder para intervir quando julgar necessário, disse nesta terça-feira (4) uma autoridade iraniana de alto escalão à agência de notícias Reuters sobre o novo plano em negociações com o Omã.

A fonte, que participa das negociações, afirmou que essa é “a ideia geral atualmente em discussão” e especificou que a rota de saída seguiria um trajeto entre o Irã e Omã, com a autorização de saída sendo concedida pelos omanis após notificação a autoridades iranianas.

A autoridade iraniana disse ainda que o plano atualmente sendo discutido com o Omã "daria a Teerã controle total sobre o tráfego de entrada de embarcações" no estreito, além de dar "visibilidade sobre o tráfego de saída e a capacidade de intervir, se necessário".