Homem é executado com vários tiros em Mirante da Serra

Por rondoniatual.com

Publicada em 01/08/2026 às 08h40

A madrugada deste sábado (1º) foi marcada por violência em Mirante da Serra. Tiago foi morto a tiros após ser surpreendido por criminosos armados. Ele foi atingido por mais de cinco disparos e morreu no local, sem qualquer chance de socorro.

O crime aconteceu por volta das 2h10. Segundo as primeiras informações, os atiradores chegaram de surpresa e abriram fogo contra Tiago, fugindo logo em seguida.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima tinha antecedentes criminais, já havia passado pelo sistema prisional e era apontada como integrante de uma facção criminosa.

Após o assassinato, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Polícia Técnico-Científica estiveram no local para os procedimentos de praxe. Em seguida, o corpo foi removido pela funerária de plantão.

A polícia fez buscas para identificar e prender os autores do crime, por enquanto sem êxito. A motivação ainda é desconhecida, mas o caso segue sendo investigado.