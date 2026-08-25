Ghislaine Maxwell perde recurso para anular condenação por cumplicidade com Epstein

Por g1

Publicada em 25/08/2026 às 10h51

A Justiça rejeitou o pedido de Ghislaine Maxwell para anular sua condenação a 20 anos de prisão no caso de Jeffrey Epstein. Ela é acusada de ajudar o falecido financista e bilionário a abusar sexualmente de adolescentes.

Em uma decisão tornada pública nesta terça-feira (25), o juiz distrital dos EUA, Paul Engelmayer, do tribunal de Manhattan, afirmou que as alegações de Maxwell eram todas infundadas e que todas, ou quase todas, eram "frívolas".

Maxwell, de 64 anos, representou a si mesma no tribunal. Ela contestou sua condenação e sentença de dezembro de 2021 e solicitou um habeas corpus declarando sua punição ilegal.

Ela alegou que muitos documentos divulgados no início deste ano por meio da Lei de Transparência dos Arquivos Epstein mostram que seus direitos ao devido processo legal foram violados, porque os advogados que representavam as acusadoras de Epstein atuaram como "Promotores de fato e agentes do governo".

Em abril, a ex-parceira de Epstein foi convidada a depor por um Comitê da Câmara dos EUA, mas se recusou a responder às perguntas dos deputados.

O advogado dela afirmou na época que ela só falaria se recebesse clemência — um poder exclusivo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A medida chegou a ser considerada em troca da cooperação de Ghislaine na investigação sobre Epstein, disse o presidente do comitê, James Comer, em entrevista ao site americano Politico.

Epstein e a ex-namorada Ghislaine Maxwell, que foi condenada por recrutar e traficar adolescentes para os abusos do bilionário — Foto: Getty Images via BBC

Questionado se considerava o acordo adequado, Comer respondeu: “Muita gente acha que sim. Meu comitê está dividido quanto a isso”.

No ano passado, Ghislaine participou de duas entrevistas com o então vice-procurador-geral dos EUA, Todd Blanche. O encontro foi considerado altamente incomum, tanto pela presença de uma autoridade de tão alto escalão quanto pela disposição de Maxwell em colaborar.

Durante os dois dias de conversas, Maxwell foi questionada sobre cerca de 100 pessoas diferentes.

Quem é Ghislaine

Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein — Foto: AFP; Reuters

Atualmente com 64 anos, Ghislaine é filha de Elisabeth "Betty" Maxwell e do magnata da mídia britânico Robert Maxwell. Ela cresceu com uma vida muito pública e era, segundo a mãe, Betty, a favorita entre os 7 filhos.

Tendo estudado história moderna e línguas em Oxford, ela foi por décadas uma figura presente nos círculos da elite internacional, e conhecida seu charme e conexões.

Na década de 1990, Ghislaine Maxwell se aproximou do financista Jeffrey Epstein, com quem manteve um relacionamento amoroso e profissional. A parceria, no entanto, a levou ao centro de um dos maiores escândalos de exploração sexual da história recente dos Estados Unidos.

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, ela ajudava Epstein a recrutar adolescentes, muitas vezes sob o pretexto de oferecer oportunidades de trabalho ou bolsas de estudo.

Em 2021, ela foi condenada a 20 anos de prisão por crimes relacionados ao tráfico sexual de menores, incluindo conspiração para aliciar meninas para abuso sexual.