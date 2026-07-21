O TEMPO E A TEMPERATURA: confira a previsão do tempo para a Região Norte nesta terça-feira (21)

Por Viviane Bessa

Publicada em 21/07/2026 às 08h00

A Região Norte terá, nesta terça-feira (21), variação de nebulosidade e chuva isolada em parte da faixa norte. As temperaturas permanecem elevadas em toda a região enquanto o tempo mais seco predomina no Tocantins e em áreas do sul da Amazônia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, a previsão é de poucas nuvens ao longo do dia. Em Palmas, os termômetros variam entre 22°C e 35°C. Nas regiões Ocidental, Oriental e Central do estado, o predomínio é de tempo estável, favorecido pela menor umidade do ar.

No Pará, o tempo segue com muitas nuvens e chuva isolada na capital. Belém terá mínima de 24°C e máxima de 33°C. A instabilidade também alcança o Nordeste Paraense, o Marajó e parte da Região Metropolitana de Belém, enquanto o Sudeste, o Sudoeste e áreas do Baixo Amazonas permanecem com muitas nuvens e menor condição para chuva.

Em Roraima, Boa Vista registra temperaturas entre 25°C e 33°C, com muitas nuvens e chuva isolada. O mesmo cenário se estende ao Norte e ao Leste do estado, enquanto o Sul de Roraima apresenta maior presença de nebulosidade, mas com menor probabilidade de precipitação.

No Amazonas, Manaus terá mínima de 25°C e máxima de 33°C, com muitas nuvens e chuva isolada. A previsão é semelhante para o Norte, o Centro e o Sudoeste Amazonense, enquanto o Sul Amazonense permanece com muitas nuvens ao longo do dia.

No Amapá, Macapá terá temperaturas entre 24°C e 32°C, com muitas nuvens e chuva isolada. As mesmas condições predominam no Norte e no Sul do estado, mantendo a possibilidade de precipitações passageiras.

Em Rondônia, o tempo permanece com muitas nuvens. Em Porto Velho, a mínima será de 23°C e a máxima de 36°C. A condição também se repete nas regiões Leste e Madeira-Guaporé, sem previsão de chuva significativa.

No Acre, o céu segue com muitas nuvens durante o dia. Em Rio Branco, a temperatura varia entre 23°C e 33°C. Nas regiões do Vale do Acre e do Vale do Juruá, a previsão indica predomínio de nebulosidade e tempo estável.

O QUE É PRECIPITAÇÃO?

A radiação solar e o vento promovem a evaporação; o vapor resfriado condensa em núcleos, formando nuvens e, quando as gotículas ou cristais crescem o suficiente, ocorre precipitação. Considera-se precipitação toda água líquida ou sólida que cai das nuvens e alcança o solo (garoa, chuva, chuva/garoa congelante, neve, granizo, graupel, etc.). Sua quantidade é medida por pluviômetro (com registro contínuo via pluviógrafo) e expressa preferencialmente em milímetros.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).