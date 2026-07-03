Campanha de doação de sangue mobiliza voluntários no TJRO

Por TJ/RO

Publicada em 03/07/2026 às 17h01

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), em conjunto com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), realizou a 2° Campanha de Doação de Sangue e Cadastro de Doadores de Medula Óssea. A ação foi no hall do 5º andar do Edifício-Sede, em Porto Velho, e reuniu magistrados, servidores, estagiários, colaboradores e a comunidade. Foram 32 doações e um cadastro de medula óssea.

Além da doação de sangue, os voluntários também puderam realizar o cadastro para doação de medula óssea contribuindo para ampliar as chances de tratamento de pacientes que enfrentam doenças graves.

Elisabethe Amorim, estagiária do TJRO, compartilhou do porquê fazer a doação de sangue, “Tirar alguns minutos do nosso dia pode salvar vidas de pessoas que passam anos lutando para recuperar a saúde”.

Durante a manhã, equipes da Fhemeron realizaram o atendimento aos voluntários e orientaram os participantes sobre os critérios para doação e o cadastro para doadores de medula.

Segundo a representante da Fhemeron, Luz Maides, a parceria com o Tribunal tem fortalecido as campanhas de doação de sangue e contribuído para uma boa participação dos voluntários. Ela destacou que uma única doação pode beneficiar até quatro pessoas e reforçou o convite para que a população continue doando sangue pelo menos três vezes ao ano, e não apenas durante as campanhas, ajudando a manter os estoques abastecidos e a salvar vidas.

A campanha faz parte das ações de responsabilidade social do Tribunal de Justiça de Rondônia, voltadas à promoção da cidadania, da saúde e da valorização da vida. A segunda etapa da iniciativa está prevista para o dia 9 de julho, das 8h às 12h, no hall do Tribunal do Júri do Fórum Geral de Porto Velho.