Trajetória na saúde, fé cristã e trabalho comunitário marcam caminhada de Cidinha Albuquerque rumo às eleições

Por Mario Quevedo

Publicada em 06/06/2026 às 11h25

Com uma história construída ao longo de 26 anos de atuação na área da saúde, a pré-candidata Cidinha Albuquerque tem intensificado as articulações visando as eleições deste ano. Vilhenense de nascimento e cristã da Igreja Metodista Wesleyana, ela afirma que sua trajetória profissional e pessoal foi marcada pelo compromisso com o atendimento às pessoas e pela dedicação às causas sociais.

Ao longo de mais de duas décadas de trabalho, Cidinha acompanhou de perto a realidade de centenas de famílias, vivenciando desafios relacionados ao acesso à saúde, ao atendimento público e à busca por melhores condições de vida para a população.

Segundo ela, a experiência adquirida nesse período contribuiu para a formação de uma visão mais humana sobre as necessidades da comunidade e fortaleceu o desejo de ampliar sua atuação em favor da sociedade.

“Minha história foi construída servindo pessoas. A saúde me ensinou a ouvir, acolher e compreender as necessidades da população. Essa experiência é algo que levo comigo para qualquer desafio que assumo”, destacou.

Além da atuação profissional, a pré-candidata ressalta que a fé sempre exerceu papel importante em sua caminhada. Integrante da Igreja Metodista Wesleyana, ela afirma que os valores cristãos influenciam sua forma de enxergar o próximo e de conduzir suas ações.

Nesta fase de pré-campanha, Cidinha Albuquerque tem dedicado boa parte de sua agenda a visitas a amigos, apoiadores e lideranças que acompanham e incentivam o projeto político que ela pretende apresentar à população. Os encontros têm servido para fortalecer relacionamentos, ouvir sugestões e construir propostas alinhadas às demandas da comunidade.

A pré-candidata também participa de reuniões com colaboradores e apoiadores que vêm contribuindo na organização do projeto eleitoral, em um momento que considera importante para o diálogo e a construção coletiva.

A expectativa agora está voltada para a convenção partidária, que deverá confirmar oficialmente sua participação nas eleições deste ano.

Segundo Cidinha, o período é de escuta e preparação.

“Estamos ouvindo as pessoas, entendendo suas necessidades e construindo um projeto sério, responsável e comprometido com a população. Acredito que as melhores soluções surgem quando há diálogo e participação da comunidade”, afirmou.

Com uma trajetória consolidada na saúde, forte ligação com a comunidade e atuação pautada por valores cristãos, Cidinha Albuquerque segue ampliando as conversas políticas e se preparando para a próxima etapa do processo eleitoral.