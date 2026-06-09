Semana do Meio Ambiente leva atividades educativas e oficinas para escolas municipais

Por Sema

Publicada em 09/06/2026 às 11h31

Durante a semana alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) promoveu ações com o objetivo de conscientizar a população sobre a preservação dos recursos naturais. Neste ano, a campanha trouxe o tema “Vamos Plantar Mais Árvores”, buscando sensibilizar crianças e toda a comunidade sobre a importância da arborização em quintais, calçadas, propriedades rurais e demais espaços urbanos.

As atividades aconteceram nas escolas Padre Geovani Mendes, Auta de Souza e Moriá. Em todas elas foram realizadas oficinas educativas voltadas à sustentabilidade e ao reaproveitamento de materiais recicláveis, apresentando aos alunos alternativas simples e práticas que podem ser reproduzidas em casa.

De acordo com a diretora do Departamento de Gestão de Políticas Ambientais (DGPA), Joana Aurélia, as ações foram cuidadosamente planejadas pela equipe de mobilização e educação ambiental para promover a participação de alunos, gestores escolares e comunidade, tornando o aprendizado mais dinâmico e significativo.

"Entre as atividades desenvolvidas, destacam-se a confecção de chaveiros com tampinhas recicláveis, porta-lápis produzidos com garrafas PET e papelão, além do bingo ecológico, caça ao tesouro ecológico e a produção de bombas de sementes. Essas bombas foram elaboradas com sementes de flores que contribuem para a alimentação das abelhas, importantes polinizadoras e fundamentais para a produção de mel e o equilíbrio ambiental".

Segundo o prefeito Léo Moraes, investir na conscientização ambiental das novas gerações é fundamental para garantir um futuro mais sustentável para Porto Velho. "Quando ensinamos nossas crianças a cuidar da natureza, estamos formando cidadãos mais conscientes e comprometidos com a preservação do meio ambiente. A educação ambiental é uma ferramenta poderosa de transformação e contribui diretamente para construirmos uma cidade mais verde, sustentável e preparada para os desafios do futuro", destacou o prefeito.

O secretário da Sema, Arthur Borin, afirmou que as ações realizadas durante a semana são um passo importante para a construção de uma cidade mais sustentável. "A Semana do Meio Ambiente é um momento essencial para despertar nas crianças e na comunidade o cuidado com a cidade e com a natureza. Pequenas atitudes, como plantar uma árvore, reciclar materiais ou produzir uma bomba de sementes, geram grandes transformações. O objetivo é que essa conscientização vá além da sala de aula e se torne prática diária nos lares de Porto Velho."

A Sema reafirma seu compromisso com a educação ambiental e a sustentabilidade, unindo escolas e famílias na construção de uma cidade mais verde, consciente e preparada para o futuro.