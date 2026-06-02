Pedro Abib defende industrialização, diálogo e desenvolvimento ao lançar pré-candidatura ao Governo de Rondônia pelo MDB

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/06/2026 às 08h40

A defesa da industrialização da produção agropecuária, o fortalecimento da economia estadual e a busca por uma política baseada no diálogo marcaram o lançamento da pré-candidatura de Pedro Abib (MDB) ao Governo de Rondônia. O evento foi realizado na sede estadual do partido, em Porto Velho, reunindo lideranças políticas, militantes e pré-candidatos da legenda.

Entre as propostas apresentadas, Abib afirmou que Rondônia precisa ampliar a agregação de valor aos produtos gerados no estado. Segundo ele, a dependência da exportação de matérias-primas limita o potencial de geração de empregos, renda e arrecadação.

Durante o discurso, o pré-candidato sustentou que o crescimento econômico registrado por Rondônia deve ser acompanhado por avanços sociais capazes de melhorar a qualidade de vida da população. Ele também defendeu investimentos voltados à assistência técnica rural, com atenção especial aos produtores de leite e pequenos agricultores.

Outro ponto abordado foi a necessidade de reduzir o ambiente de polarização política. De acordo com Pedro Abib, a população espera que o debate público esteja concentrado em temas relacionados à saúde, educação, emprego e qualidade de vida. O emedebista afirmou que pretende conduzir sua participação no processo eleitoral com foco na construção de consensos e na busca de soluções para os desafios do estado.

A oficialização da pré-candidatura ocorreu diante de integrantes do MDB e contou com a presença do senador Confúcio Moura (MDB-RO), que manifestou apoio ao projeto político. Ao discursar, o parlamentar ressaltou a importância da renovação dos quadros partidários e defendeu maior participação da juventude nos espaços de decisão.

Segundo Confúcio Moura, a experiência, a energia e a disposição de novas lideranças devem ser aproveitadas na construção política do estado. Em sua fala, o senador também relembrou a trajetória histórica do MDB em Rondônia, citando nomes como Jerônimo Santana e Valdir Raupp, além de destacar a presença da legenda nos municípios rondonienses.

Ao assumir oficialmente a condição de pré-candidato, Pedro Abib afirmou que sua participação no projeto foi construída coletivamente dentro do partido. Segundo ele, a iniciativa não decorre de uma decisão individual, mas da definição do MDB de apresentar uma alternativa para as eleições estaduais.

O dirigente universitário declarou ainda que a campanha deverá ser pautada pelo diálogo, pelo planejamento técnico e pela apresentação de propostas voltadas ao desenvolvimento de Rondônia. Em uma das declarações feitas durante o encontro, resumiu sua motivação ao afirmar: “Eu não tenho ambição, eu tenho propósito”.

Para o MDB, o ato também representou o início de uma nova etapa de organização partidária. A estratégia da legenda inclui o fortalecimento dos diretórios municipais, a ampliação da participação de novas lideranças e a construção de chapas para as disputas estaduais e federais.

No encerramento do evento, Pedro Abib reafirmou o compromisso de trabalhar pela unidade interna do partido e pela elaboração de um projeto político voltado ao estado. Segundo ele, o objetivo passa pelo fortalecimento do MDB e pela construção de uma proposta capaz de recolocar a legenda em posição de destaque no cenário político rondoniense.

Durante o encontro, também foram apresentados nomes apontados como pré-candidatos a deputado federal pelo MDB de Rondônia. A relação inclui Vilma Alves, Sérginho Castilho, Ayel Muniz, Mirta Reis, o ex-secretário de Meio Ambiente Wilson Correa, a oficial de Justiça Gaudiana Silva, os ex-vereadores Wanderley Brito e Ted Wilson, além do advogado Neirival Pedraça.