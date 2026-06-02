Marcos Rogério defende ampliação da infraestrutura viária como prioridade para o desenvolvimento de Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/06/2026 às 15h49

A ampliação da infraestrutura de transporte foi apontada pelo senador Marcos Rogério, pré-candidato ao Governo de Rondônia, como uma medida necessária para impulsionar o desenvolvimento econômico do estado. Segundo ele, a melhoria das rodovias é fundamental para garantir melhores condições de escoamento da produção e ampliar a integração entre os municípios rondonienses.

De acordo com o parlamentar, Rondônia possui atualmente cerca de 1.500 quilômetros de rodovias estaduais asfaltadas. Nas demais vias, segundo relatou, predominam problemas como barro, lama e buracos, fatores que dificultam a circulação de pessoas e mercadorias em diferentes regiões do estado.

Marcos Rogério destacou ainda que a situação compromete a logística da produção agrícola, considerada uma das principais bases da economia rondoniense. Conforme argumentou, a deficiência da malha viária contribui para o isolamento de municípios e mantém produtores dependentes de uma única rota de transporte.

Para o senador, os investimentos em infraestrutura representam uma estratégia para estimular o crescimento econômico e criar condições para o avanço do estado. Na avaliação do pré-candidato, a melhoria das estradas e a ampliação da conexão entre rodovias são ações diretamente ligadas ao futuro de quem vive e trabalha em Rondônia.