Marcelo Cruz e Pastor Evanildo acompanham ações na agricultura, esporte e empreendedorismo em Campo Novo, Ariquemes e Ji-Paraná

Por Felipe Tárcio

Publicada em 13/06/2026 às 08h10

O vereador de Porto Velho e pré-candidato a deputado federal pelo PSD, Pastor Evanildo Ferreira, e o deputado estadual Marcelo Cruz (Avante), pré-candidato à reeleição, cumpriram uma extensa agenda de visitas nos municípios de Campo Novo de Rondônia, Ariquemes e Ji-Paraná. Durante o roteiro, as lideranças participaram de encontros com representantes de instituições, empresários, produtores rurais, líderes religiosos e moradores das comunidades.

Em Campo Novo de Rondônia, Marcelo Cruz e Pastor Evanildo participaram da entrega de um espalhador de calcário, uma grade aradora e recursos superiores a R$ 170 mil destinados à aquisição de 49 implementos agrícolas. A agenda contou com a presença do prefeito Alexandre, do secretário Marco Aurélio, da secretária Adriana, do presidente Didi e de lideranças locais.

A ação teve como objetivo fortalecer a agricultura familiar e oferecer melhores condições de trabalho aos produtores rurais do município. Segundo as lideranças, investimentos em equipamentos agrícolas contribuem diretamente para o aumento da produtividade e para o desenvolvimento econômico local.

Ainda em Campo Novo, Marcelo Cruz e Pastor Evanildo visitaram a Equipe Strong, grupo reconhecido pelo trabalho realizado na organização de trilhas de motos e no incentivo ao esporte e ao turismo na região. O encontro permitiu conhecer de perto iniciativas que movimentam a economia e promovem lazer para a população.

A agenda também incluiu uma visita à Associação Sol Nascente, onde foram recebidos por representantes da entidade. O momento foi marcado por diálogo e troca de experiências sobre projetos que contribuem para o desenvolvimento social e comunitário da região.

Outra visita realizada em Campo Novo foi ao pastor Mark Cortez, presidente da Igreja Assembleia de Deus no município. Durante o encontro, foram discutidos temas relacionados ao fortalecimento das comunidades e à importância do trabalho desenvolvido pelas instituições religiosas junto à população.

Em Ariquemes, as lideranças estiveram reunidas com Lucilene, da Academia Get, e Elton, da Ecosystem. O encontro abordou temas ligados ao empreendedorismo, geração de oportunidades e desenvolvimento econômico, além da troca de ideias sobre iniciativas voltadas ao crescimento do estado.

Já em Ji-Paraná, Marcelo Cruz e Pastor Evanildo se encontraram com os amigos Nilson e Erismar. A reunião foi marcada por conversas sobre novos projetos, fortalecimento de parcerias e perspectivas para o desenvolvimento da região.

Para Marcelo Cruz, as visitas permitem compreender melhor a realidade de cada município e aproximar o mandato das necessidades da população. “Passamos por Itapuã do Oeste, Alto Paraíso, Ariquemes, Campo Novo e agora estamos em Ji-Paraná. Cada cidade tem sua realidade e seus desafios. Nosso trabalho é estar presente, conversar com as pessoas, acompanhar as necessidades de cada região e buscar soluções que contribuam para o desenvolvimento dos municípios. Política se faz com presença, diálogo e compromisso com a população”, destacou.

Pastor Evanildo Ferreira ressaltou que o contato direto com as comunidades é fundamental para conhecer as demandas locais e fortalecer o relacionamento com a população. “Cada visita nos permite aprender mais sobre a realidade das pessoas, conversar com lideranças, empresários, produtores e moradores. Estamos percorrendo Rondônia para ouvir, dialogar e compreender as dificuldades enfrentadas em cada região. Esse contato é importante para construir propostas e contribuir com o desenvolvimento do nosso estado”, afirmou.

Foto: Gustavo Oliveira